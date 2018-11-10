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11. 10. 2018

У Путина отрицают подготовку к встрече с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в феврале следующего года не планируется. Об этом он заявил в четверг, 11 октября, по просьбе журналистов прокомментировать ранее появившееся в СМИ сообщение, сообщает Интерфакс.

"Эта информация не соответствует действительности. Сейчас никаких нет планов и наметок", - заявил Песков.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. 

Позже стало известно, что американский лидер пригласил Путина приехать в США.

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Источник: korrespondent.net

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