Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году - Ягланд

Российская делегация не вернется к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы в следующем году. Об этом в четверг, 11 октября, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает Укринформ.

"Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне учреждения в течение всего года. Я не соглашаюсь с такой позицией российской стороны... Но, что я услышал от России, - они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано", - заявил генсек.

Он также сообщил, что СЕ в пятницу обсудит возможность финансирования и функционирования организации в случае остановки репрезентативных прав РФ.

"Если станет очевидно, что Россия выходит, я немедленно представлю бюджет, исходя из факта, что мы не имеем этих денег (взноса РФ, - ред.). Я проинформирую об этом комитет министров в пятницу", - сказал Ягланд.

Кроме того, генсек СЕ также поставит вопрос о применении ст. 9 Устава организации, которая предусматривает приостановление репрезентативных прав страны-члена, в данном случае России.

"Есть правило, которое установил комитет министров: если страна-член не платит взносы в течение двух лет, то применяется ст. 9. Два года проходят в июне следующего года. По моему мнению, комитет министров не только может применить ст. 9, а должен ее применить. Ведь это будет полностью неприемлемо - иметь страну-члена, которая не платит, но все еще находится здесь", - заявил Ягланд.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ из-за переноса рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее, пишут Известия.

Он также отметил, что юрисдикция Европейского суда по правам человека больше не распространяется на территорию РФ из-за того, что Москву лишили права участвовать в выборах судей.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.