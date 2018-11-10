Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году - Ягланд

"Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне учреждения в течение всего года. Я не соглашаюсь с такой позицией российской стороны... Но, что я услышал от России, - они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано", - заявил генсек.
Он также сообщил, что СЕ в пятницу обсудит возможность финансирования и функционирования организации в случае остановки репрезентативных прав РФ.
"Если станет очевидно, что Россия выходит, я немедленно представлю бюджет, исходя из факта, что мы не имеем этих денег (взноса РФ, - ред.). Я проинформирую об этом комитет министров в пятницу", - сказал Ягланд.
Кроме того, генсек СЕ также поставит вопрос о применении ст. 9 Устава организации, которая предусматривает приостановление репрезентативных прав страны-члена, в данном случае России.
"Есть правило, которое установил комитет министров: если страна-член не платит взносы в течение двух лет, то применяется ст. 9. Два года проходят в июне следующего года. По моему мнению, комитет министров не только может применить ст. 9, а должен ее применить. Ведь это будет полностью неприемлемо - иметь страну-члена, которая не платит, но все еще находится здесь", - заявил Ягланд.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ из-за переноса рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее, пишут Известия.
Он также отметил, что юрисдикция Европейского суда по правам человека больше не распространяется на территорию РФ из-за того, что Москву лишили права участвовать в выборах судей.
Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.
Источник: korrespondent.net
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