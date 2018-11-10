Самого молодого миллиардера Африки похитили в Танзании

В Танзании неизвестные похитили 43-летнего политика и бизнесмена Мохаммеда Дьюджи, которого считают самым молодым миллиардером Африки. Об этом со ссылкой на полицию крупнейшего города страны Дар-эс-Салама сообщает в четверг, 11 октября, BBC News.

Отмечено, что неизвестные напали на Дьюджи утром 11 октября, когда он направлялся на ежедневную тренировку в фитнес-клубе Colosseym, расположенного в престижном районе Oyster Bay в Дар-эс-Саламе. Известно, что похитители прибыли заранее и припарковались возле гостиницы в ожидании миллиардера.

По данным свидетелей, двое белых мужчин затащили Дьюджи во внедорожник марки Toyota Surf и увезли в неизвестном направлении. При этом похитители открыли стрельбу в воздух, чтобы отпугнуть очевидцев.

Как сообщается, местная полиция перекрыла все аэропорты и выезды из города. По подозрению в причастности к похищению арестованы трое мужчин, мотивы нападавших остаются неизвестными.

Мохаммед Дьюджи возглавляет Танзанийский конгломерат METL, объединяющий предприятия текстильной и пищевой промышленности. Компанию основал отец Дьюджи в 1970 годах, сейчас она работает в шести странах Африки. По состоянию на февраль 2018 года журнал Forbes оценил состояние Дьюджи в 1,5 млрд долларов. Бизнесмен занимает 17 место в списке богачей Африки и является самым молодым миллиардером континента.

Ране в Лас-Вегасе полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николас III. Мужчину подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, метамфетамина и экстази.

Также сообщалось, что китайский миллиардер Сяо Цзяньхуа заподозрен в финансовых махинациях и даче взяток, сейчас суд в Шанхае готовится к началу судебных разбирательств.

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Источник: korrespondent.net