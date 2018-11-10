Шахтеры Донбасса отказываются спускаться в забой

Горняки шахт Капитальная Донецкой области отказываются спускаться в шахту, требуя погашения задолженности по заработной плате. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Как сообщил Александр Абрамов, заместитель председателя независимого профсоюза горняков Украины, председатель местной организации НПГУ г.Мирноград, Покровский район, вчера шахтеры III-IV смен шахты Капитальная ГП Мирноградуголь отказались спускаться в шахту в связи с невыплатой заработной платы. Сегодня часть шахтеров с первой смены также отказались спускаться в шахту и продолжают акцию протеста", - говорится в сообщении.

Он отметил, что руководство шахты вынуждает горняков писать заявления на неоплачиваемый отпуск, чтобы скрыть протест.

По его словам, на собрании трудового коллектива шахты Капитальная горняки обсуждают дальнейший план действий и принимают соответствующие решения.

Основное требование шахтеров - погашение задолженности по заработной плате, которая составляет 90 млн грн, подчеркнул Волынец.

Как сообщалось, горняки шахты Котляревская предприятия Селидовуголь в Донецкой области уже более недели перекрывают трассу Донецк – Днепр, требуя выплатить долги по заработной плате.