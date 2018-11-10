Украина должна жить в мире со всеми своими соседями - Медведчук

Украина должна быть нормальной страной, жить в дружбе и соседстве с теми странами, которые нас окружают. Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор - Право народа Виктор Медведчук в эфире ТВЦентр.
"Мы сегодня замкнуты и находимся в фарватере зоны свободной торговли с ЕС. В 2012 и 2013 году я, создав и возглавив Украинский выбор, ратовал за вступление Украины в Таможенный союз. Сегодня это уже не Таможенный союз, а Евразийское экономическое сообщество. Мы тогда говорили, что ждет Украину, и, к сожалению для нас, мы не ошиблись. Потому что, загнав нас в зону свободной торговли с ЕС, уничтожена наша экономика, уменьшился экспорт, обвалился ВВП. У нас сегодня нет рынков сбыта в Европе, это все бред и блеф. Представьте себе: в 2013 году экспорт в страны Евросоюза в Украине был в абсолютных цифрах 16,7 млрд. Вы будете смеяться - после зоны свободной торговли, которая вступила в силу с 1 января 2016 года, он по итогам 2017 года тоже 16,7 млрд. Для этого надо было ограничивать себя?" - отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что с того момента, когда Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении РФ, Россия ответила контрсанкциями, которые уничтожили экономику страны.
"Исходя из нашей украинской экономики, мы не должны были этого делать, мы не должны были присоединяться к этим санкциям. Тогда бы эти отношения продолжались", - уверен Медведчук.
Отметим, Медведчук считает, что пока у власти стоят люди, работающие в интересах ростовщиков и западных спонсоров, ни процветающей, ни успешной, ни даже просто самостоятельной Украина не будет.
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Источник: korrespondent.net
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