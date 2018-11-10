Куда пойти в Киеве на выходных 13 - 15 октября

По прогнозам синоптиков, в эти октябрьские выходные в Киеве будет достаточно тепло. В разгаре бабье лето и на всей территории страны воздух прогреется до +18 С. На предстоящие выходные запланировано большое количество развлечений и интересных событий.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. В субботу-понедельник, 13-15 октября, в столице можно посетить: гастрономический фестиваль, семинары, запись телешоу и юмористических концертов, спектакли для детей и взрослых, а также встретится с Арнольдом Шварценеггером и Роботом Софией на бизнес-форуме.

В воскресенье православные будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы и часть мероприятий посвящена этому религиозному празднику.

Ulichnaya Eda.BBQ

Ulichnaya Eda.BBQ / фото: ulichnayaeda.com.ua

13-14 октября на “Арт-завод Платформа” пройдет гастрономический фестиваль. Это последняя гриль-вечеринка в этом году. Кроме вкусной еды, будет проведен BBQ-чемпионат.

Участников оценят в трех категориях: ребра с соусом BBQ + coleslaw, крылышки с соусом «Баффало», шашлык. На Local Food Market планируют продавать овощи, полезные вещи и вещи для души. На маркете в Litera 3.1. можно приобрести все: от ярких носков до маршмеллоу и хэндмейд шоколада. Начало в 10.00

Где: Киев, М. Лесная, “Арт-завод Платформа”, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 100 грн. (детям до 15 лет, инвалидам, многодетным родителям, участникам АТО, именинникам - вход бесплатный)

Всі. Свої. Дни украинского пальто

Всі. Свої. Дни украинского пальто / фото: uamodna.com

13-15 октября более ста производителей верхней одежды представят покупателям свою продукцию, а именно модные пальто из: кашемира, шерсти, кожи, разнообразных цветов и фасонов. Кроме того, можно приобрести белье и аксессуары: сумки, ремни и пояса. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12, Галерея Д12

Стоимость: бесплатно

Olerom Forum One 2018

Olerom Forum One 2018 / фото: ogo.kiev.ua

Самый масштабный бизнес-форум Европы пройдет в эту субботу в киевском Дворце спорта. Это - networking-площадка для обмена опытом и проведения деловых переговоров, форум для лидеров и тех, кто только планирует раскрыть свой потенциал. Спикером на мероприятии выступит легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который впервые посетит Киев, а также Робот София.

Планируется участие 7 тыс. людей, более 50% из которых - успешные собственники или руководители бизнеса. Участникам расскажут: о тенденциях в бизнесе, под силу ли роботизации заменить человеческие возможности, можно ли подготовиться к революции искусственного интеллекта, улучшит ли технология блокчейн социально-экономическую ситуацию и многое другое. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1

Стоимость: 2464-41600 грн

Taking the Stage-2018

Taking the Stage-2018 / фото: youtube.com

В субботу окончится двухдневный мини-фестиваль британской драмы. Свои 20-минутные работы представят 11 финалистов театрального конкурса. Члены украино-британского жюри выберут двоих победителей, а третьего определят зрители.

Средства, вырученные от продажи билетов, используют для постановки полноценного спектакля победителя. «Taking the Stage» – ежегодная конкурсная театральная программа, которая проходит в Киеве уже третий год подряд. Начало в 18.00.

Где: Киев, М. Голосеевская, Довженко-центр, Сцена 6, ул. Васильковская,1

Стоимость: 70 грн.

Гонки на внедорожниках «Козак - Спринт»

Гонки на внедорожниках «Козак - Спринт» / фото: autonews.ua

В воскресенье, 14 октября, после полугодичного перерыва любители соревнований на внедорожниках смогут увидеть второй этап по джип-спринт Ukrainian Raid Series. Первый этап серии ралли-рейдовых дисциплин проходил на снегу.

Новое действие будет проходить на аэродроме «Бородянка». В гонках будут принимать участие экипажи на джипах класса: Standart, Tuning и Sport, а также машины UTV, предназначенные для выполнения утилитарных задач. Чтобы обеспечить безопасность участников, последние будут двигаться раздельно. Начало в 7.00.

Где: Киев, пгт Бородянка, Аэродром “Бородянка”

Стоимость: 2500-4000 грн.

Мамахохотала Шоу

Мамахохотала Шоу / фото: youtube.com

14 октября пройдет трехчасовой “Концерт для мамы, папы и детей”. «Мамахохотала Шоу» существует с 2012 года. На сегодня вышло уже 9 сезонов юмористического шоу, а участники превратились в кумиров молодежи. На концерте продемонстрируют новые номера, смешные и интеллигентные одновременно. Начало в 19.00.

Где: Киев, Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 149-1499 грн.

ДИЗЕЛЬ ШОУ

ДИЗЕЛЬ ШОУ / фото: youtube.com

“Прикольная осень” - так называется новая программа известных юмористов, с которой они впоследствии отправятся в концертный тур Украиной. На концерте покажут новые и уже полюбившиеся публике юмористические номера на злободневные темы: отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, о коммунальных платежах, курсе доллара.

Участники шоу уверены, что новая программа будет успешней предыдущей “Весна смешна”, с которой Дизель Шоу посетили 38 городов. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, НДИ “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 299-2499 грн.

Танцы со звездами

Танцы со звездами 2018 / фото: youtube.com

14 октября будет уже восьмой прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье зрителей ждет интрига, ведь снова одна из пар покинет проект, а их осталось только 7. На прошлой неделе из проекта ушла пара Денис Беринчик/Екатерина Белявская, которые не считались фаворитами, но продержались на шоу вплоть до его экватора. Кто “вылетит” из шоу на этот раз?

Мишель Андраде/Женя Кот либо Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Яна Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заяц? Продержутся ли в шоу Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин и Павел Вишняков/Юлия Сахневич. Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.

Праздник мужества и чести на “Старте”

Пройдет в воскресенье, в День защитника Украины, на стадионе “Старт”. В программе мероприятия торжественная церемония "Марш поколений защитников Украины", в котором запланировано участие участников АТО, военнослужащих, кадетов. Для присутствующих: игры, квесты, соревнования по арм-реслингу, аквагрим, фуд-зона, праздничный концерт. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Лукьяновская, стадион "Старт", ул. Шолуденко, 26-28/4

Стоимость: бесплатно

Праздник Покровы в Пирогово

Праздник Покровы в Пирогово / фото: google.com

В музее “Пирогово” традиционно отпразднуют большой церковный праздник. В этом году также отмечают 225-летие храма Покрова Пресвятой Богородицы. После божественной литургии запланировано: освящение воды, посвящение воинов АТО, выступления народных коллективов, ярмарка народных мастеров, мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, плетению венков и народной росписи. Угощать гостей будут вкусными блюдами закарпатской кухни. Начало в 12.00.

Где: Киев, Национальный музей архитектуры и быта, экспозиция "Карпаты", церковь Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Академика Тронько

Стоимость: тарифы музея

Кобзарско-лирницкая Покрова

Кобзарско-лирницкая Покрова / фото: nashkiev.ua

14-15 октября все желающие могут посетить Музей Ивана Гончара и вместе почтить память героев из разных эпох, которые погибли в борьбе за волю Украины. Посетителям расскажут о роли бандуристов и кобзарей в истории государства. Начало в 9.30

Где: Киев, М. Арсенальная, Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19

Стоимость: бесплатно

Народные гуляния “Покрова в Феофании”

Народные гуляния “Покрова в Феофании” / фото: kiev.detivgorode.ua

В понедельник, 15 октября, в парке “Феофания” состоится грандиозный праздник, в программе которого: творческие мастер-классы, анимационная детская программа, игры, конкурсы, праздничный концерт с участием украинских фольклорных групп. Начало в 13.00.

Где: Киев, парк “Феофания”, ул. Академика Лебедева, 37

Стоимость: взрослые — 20 грн, школьники и студенты — 5 грн, дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно.

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Источник: korrespondent.net