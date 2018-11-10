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11. 10. 2018

На Львовщине два человека погибли в ДТП с маршруткой

На автодороге Львов-Ковель произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Два человека погибли и еще пять получили травмы. Об этом накануне сообщила пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Предварительно установлено, что у Жовковского района столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус сообщением Львов-Варяж под управлением 46-летнего жителя Яворивского района, в салоне которого находилось 15 пассажиров.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Их данные устанавливаются. Пятеро пассажиров автобуса доставлены в больницу.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине два человека погибли в ДТП с маршруткой

Накануне во Львовской области столкнулись грузовик DAF и автомобиль ГАЗель. В ДТП пострадали семь человек, один из которых скончался.

Ранее на трассе Киев-Чоп во Львовской области в ДТП с участием двух легковушек погиб трехмесячный младенец. Еще три человека в этой аварии были травмированы.

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Источник: korrespondent.net

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