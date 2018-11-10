Сайт Центра Миротворец расширил список владельцев венгерских паспортов до более 500 человек. Соответствующие данные опубликованы в среду, 10 октября, на указанном портале.
"Наш офис в Закарпатье работает по 12-15 часов в сутки. В реальном времени пересылает проверенную и подтвержденную информацию в Центр, где ее обрабатывают и заносят в Чистилище сайта Миротворец", - отметили модераторы сайта.
В Центре также добавили, что сделали это "по просьбе МИД Венгрии", где якобы считают обнародование подобных списков угрозой национальной безопасности.
"Показываем обновленный список чиновников из более 500 человек, имеющих гражданство Венгрии", - пояснили в Миротворце.
В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что за этими "черными списками" стоит высшее руководство Украины.
"Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством", - сказал он.
Глава венгерского МИД считает, что в перечне есть личные данные, которые недоступны из открытых источников - их можно получить только от спецслужб или правительственных источников.
Накануне Миротворец опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов. Большинство из них являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В базе ранее оказался и сам Сийярто.
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Источник: korrespondent.net
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