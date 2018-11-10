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11. 10. 2018

Украина попала в топ-50 по качеству человеческого капитала

Украина заняла 50 место из 157 по качеству человеческого капитала по оценке Всемирного банка. Об этом в четверг, 11 октября, пишет Украинская правда со ссылкой на доклад ВБ.

При определении индекса человеческого капитала учитываются уровень образования в стране, профессиональной подготовки, трудоустройства и занятости, продолжительности жизни и т.д. Украина набрала 0,65 балла из максимальных 1, что немного выше, чем средний по миру (0,57%).

Индекс человеческого капитала свидетельствует, что ребенок, рожденный в Украине сейчас, будет иметь 65% производительности от максимально возможной.

По оценке Всемирного банка, 99 из 100 украинских детей доживают до 5-летнего возраста.

Лидер рейтинга - Сингапур (0,88). Далее идут Южная Корея, Япония, Китай, Финляндия, Ирландия, Австралия, Швеция, Нидерланды, Канада. На последнем месте Чад с показателем 0,28.

Ранее сообщалось, что Украина входит в топ-25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие самоубийства.

Также сообщалось, что Украина заняла седьмое место в рейтинге "несчастных стран".

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Источник: korrespondent.net

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