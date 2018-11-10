Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признал вину - СМИ

Гражданин Болгарии Северин Красимиров признался в том, что убил журналистку Викторию Маринову в городе Русе. Об этом в четверг, 11 октября, пишет Nova со ссылкой на его мать.

По ее словам, Красимиров признался в содеянном. Он рассказал, что был пьян, и ничего не помнит.

Красимирова также утверждает, что Северин - умственно отсталый. Он ранее принимал таблетки, но она перестала ему их давать. Отметим, что мать Крассимирова живет в Германии.

Будет ли подозреваемый екстрадирован в Болгарию, пока неизвестно.

Как сообщалось, полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой.

Напомним, Маринову убили в городе Русе. Ее тело нашли в парке.

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Источник: korrespondent.net