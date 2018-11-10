В Египте 17 человек приговорили к казни за взрывы в церквях

В Египте военный суд в городе Александрия приговорил к смертной казни 17 человек по обвинению во взрывах в церквях христиан-коптов в 2016-2017 годах. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 11 октября.

Еще 19 подсудимых получили пожизненные тюремные сроки, 15 – по восемь лет тюрьмы.

По данным суда, обвиненные ответственны за гибель 82 человек.

Арестованные обвиняются в членстве в терроритической группировке Исламское государство, формировании ее ячеек в Египте, непосредственном участии в подготовке и осуществлении взрывов в церквях.

Напомним, в апреле 2017 года два взрыва прогремели в апреле 2017 года в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви города Танта погибли 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор II. Среди 18 погибших в этом теракте числятся четверо полицейских. Они остановили смертника и не пустили его в церковь. Это позволило избежать большего числа жертв.

В декабре 2017 года теракт произошел в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор. По официальным данным, тогда погибли 25 человек, 49 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net