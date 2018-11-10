С начала года в мире убили 56 журналистов - правозащитники

За девять месяцев 2018 года в мире были убиты 56 журналистов из-за профессиональной деятельности. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает международная организация Репортеры без границ на своем сайте.

Отмечено, что этот показатель уже сейчас выше, чем за весь 2017, когда были убиты 55 человек.

По данным организации, более половины погибших с начала 2018 года умерли в зонах военных конфликтов. Больше всего журналистов были убиты в Афганистане (13 человек), Йемене (пять человек), США (шесть человек) и Мексике (шесть человек).

Как доложил генеральный секретарь Репортеров без границ Кристоф Делуар, статистика указывает на острую необходимость принятия мер по защите журналистов. В связи с этим он призвал учредить должность специального представителя генсека ООН, занимающегося этим вопросом. По словам Делуара, эту инициативу поддерживает все больше правительств в мире и более ста СМИ, организаций и союзов журналистов.

Ранее СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что оппозиционного журналиста с Саудовской Аравии Джамала Хашкаджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Также сообщалось, что в болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

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Источник: korrespondent.net