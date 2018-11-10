В Полтаве подросток на машине врезался в патрульный Prius

В Полтаве 15-летний подросток на автомобиле пытался сбежать от полицейских. В ходе погони он протаранил автомобиль патрульных. Об этом сообщает SQ со ссылкой на патрульную полицию в четверг, 11 октября.
Отмечается, что накануне вечером правоохранители заметили автомобиль Nissan Terrano, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора.
"Включив специальный звуковой сигнал, патрульные начали приближаться к нарушителю, но водитель Nissan не собирался останавливаться – только резко нажал на педаль газа", – говорится в сообщении.
Водитель убегал от полицейских около 10 минут и игнорировал требование правоохранителей остановиться. Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения.
В районе улицы Сенной автомобиль нарушителя заблокировали. Но это не остановило водителя, и он продолжил движение и наехал на патрульный автомобиль Toyota Prius. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.
"Во время общения оказалось, что у водителя отсутствуют документы на право управления и ему нет еще и 16 лет. Инспекторы немедленно вызвали на место родителей 15-летнего юноши. Как оказалось впоследствии, парень без разрешения взял автомобиль у родных, а погоню устроил потому, что захотелось драйва", – рассказали в патрульной полиции.
Правоохранители провели воспитательную беседу с подростком. На его родителей водителя патрульные составили административные материалы.
Ранее в Каменском во время полицейской погони водитель Audi влетел в металлическое ограждение моста. Мужчина погиб на месте.
А на автодороге Львов-Ковель произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, в котором два человека погибли и еще пять получили травмы.
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Источник: korrespondent.net
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