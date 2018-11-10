Лидер венгров Закарпатья упрекнул Киев в притеснениях

Глава Общества венгерской культуры Закарпатья и народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров. Как сообщает Mukachevo.net, во встрече приняли участие еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи Тибор Наврачич и президент Европарламента Антонио Таяни.

Так, Брензович заявил, что украинские "меры против национальностей препятствуют установлению мира и стабильности" на Закарпатье. По его словам, условия проживания венгров на Закарпатье "резко ухудшились". В частности благодаря созданию негативного образа в средствах массовой информации.

"В украинских СМИ практически нет позитивных новостей о венгерской общине, они считают их врагами, так же как и Венгрию", - заявил Брензович.

Лидер венгров также осудил "необоснованные" проверки венгерской интеллигенции, представителей КМКС и власти из числа венгров на границах при содействии СБУ.

"Очень трудно терпеть то, что происходит на государственных границах, и мы видим, что эти меры явно нацелены против венгров. Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим", - сказал Брензович.

Также отмечается, что еврокомиссар Тибор Наврачич проинформирует о ситуации на Закарпатье еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Иоханнеса Хана. Наврачич пообещал обратиться к еврокомиссару по региональной политике Корины Крецу и главы дипломатии ЕС Федерике Могерини, чтобы они внимательно следили за вопросами, которые затрагивают закарпатских венгров.

Президент Европарламента Антонио Таяни во время встречи подчеркнул, что "меньшинства для Европы являются очень важными". "Для Европы важно сохранить языковое разнообразие, поэтому меньшинства должны быть защищены", - отметил он.

Таяни пообещал, что проконсультируется с президентом Петром Порошенко и попросит его защитить права меньшинств в Украине, поскольку в ЕС всячески стремятся к поддержке национальных меньшинств на своей территории.

Накануне сайт Миротворец опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов. Большинство из них являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления.

Из-за данного списка МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште.

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Источник: korrespondent.net