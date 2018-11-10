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11. 10. 2018

Польские историки проигнорировали приглашение посетить Киев - Вятрович

Украинский институт национальной памяти не получил ответа от коллег из Польши о ранее анонсированной встрече в Киеве в октябре. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает в четверг, 11 октября, Укринформ.

"Мы предлагали польской стороне, чтобы эта встреча состоялась именно в октябре. Пока никакого ответа на это мы не получили", - констатировал историк.

При этом он допустил, что украинская и польская стороны могут встретиться в ноябре.

"Мы пригласили руководителей институтов национальной памяти из стран Восточной Европы на мероприятия, посвященные памяти 85 годовщины жертв Голодомора и, соответственно, среди приглашенных есть и руководство польского Института национальной памяти. Возможно, это может стать поводом для того, чтобы использовать это время для какой-то встречи и сотрудничества", - сказал Вятрович.

Ранее главу Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича допросили в прокуратуре города Замость относительно его высказываний в Сагрыни на мероприятии по почтению памяти убитых польским подпольем украинцев - жителей этого села в марте 1944 года.

Также в польском правительстве жестко раскритиковали слова украинского посла Андрея Дещица о необходимости восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши.

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Источник: korrespondent.net

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