Задержана банда, пытавшая семью священника в Черниговской области

Правоохранители задержали разбойную группу по подозрению в нападении на семью священника в Черниговской области и применении насилия к нему и его жене. Как сообщили в областной полиции, поиски нападавших продолжались несколько месяцев.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, получив и сопоставив все полученные свидетельства, факты и доказательства, оперативники сектора криминальной полиции Менского отделения совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения - двух ранее судимых жителей Черкасской области, - им вручено подозрение в совершении преступления", - говорится в сообщении.

В следственном изоляторе находятся и ранее судимый организатор преступления, уроженец Менского района Черниговской области. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, преступление произошло ночью 24 июля. Утром в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в его дом через окно ворвались двое неизвестных и, угрожая физической расправой, требовали 10 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net