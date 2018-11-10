В ближайшие три года в Украине построят 136 хранилищ для боеприпасов. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита на арсенал в селе Цветоха Хмельницкой области, передает 112 Украина.
По его словам, на данном арсенале до конца года откроют 8 хранилищ нового типа по стандартам НАТО: 37 железобетонных хранилищ, 70 км электросетей, 20 км водопровода, 15 километров дорог с твердым покрытием.
И в целом по ВСУ будет введено 136 хранилищ в течение 34 месяцев строительства.
Президент дал задание, чтобы системы электронной защиты для минимизации человеческого фактора были введены на всех арсеналах в кратчайший срок.
"Я хочу подчеркнуть лишь две цифры – в 2014 году 80% боеприпасов, которые хранились на этом арсенале, хранились на открытых площадках; в 2018 году 72% боеприпасов хранятся в арочных или закрытых хранилищах, которые обеспечивают качественное хранение", - заявил Порошенко.
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Источник: korrespondent.net
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