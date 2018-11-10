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11. 10. 2018

На Донбассе погибла 19-летняя военная

Вблизи Шахты Бутовка в Донецкой области погибла 19-летняя военная, солдат 92 бригады Олеся Бакланова. Об этом в четверг, 11 октября, пишет KHARKIV Today.

Трагедия случилась 10 октября в 300 метрах от позиций противника. Бакланова получила смертельное ранение, когда была на боевом посту.

"Была тишина, ничего не предвещало беды. Мы раз в несколько минут просматриваем позиции с бойницы, было уже почти восемь часов, и она вылезла в бойничку, посмотрела в прибор ночного видения. По словам моего зама, который был ее напарником, когда он зашел посмотреть, где она, то увидел, что Леся лежит - сначала подумал, что, может, сознание потеряла, но потом оказалось, что нет. Я не думаю, что это был снайпер. Я видел фото…Снайпер вряд ли стреляет очередью", - рассказал боевой побратим погибшей.

По его словам, контракт с 92 бригадой Бакланова подписала в 18 лет. Воевала в Марьинке. Родом она из Луганской области. В день трагедии военная подписала рапорт о том, чтобы поехать в ВУЗ сдать сессию.

Напомним, за сутки 10 октября сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ, четверо украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения.

За сутки 9 октября в ООС было зафиксировано 39 обстрелов, один военный погиб.

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Источник: korrespondent.net

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