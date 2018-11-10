Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 2045

В Индонезии число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси увеличилось до 2045 человек. Об этом заявил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, пишет Синьхуа в четверг, 11 октября.

"Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2045 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушены 65 тысяч жилых домов и 2736 учебных зданий.

Эвакуированы 74,4 тысяч человек. Ожидается, что экономический ущерб от землетрясения и цунами составит около 660 млн долларов.

Ранее сообщалось о 2002 жертвах в результате землетрясения в Индонезии.

Также сообщалось, что Индонезия приказала гуманитарным работникам, оказывающих помощь в ликвидации последствий землетрясения, покинуть пострадавшие районы.

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Источник: korrespondent.net