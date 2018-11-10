Всемирный банк назвал популизмом налоговую инициативу Порошенко

Законопроект о замене в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью Экономической правде.
"Риск популизма повышается перед выборами. К сожалению, мы уже заметили несколько популистских инициатив. Первая из них уже обсуждается открыто: замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал", - заявила Кахконен.
По мнению представителя Всемирного банка, Украина не может себе позволить внедрение этой налоговой инициативы.
"Введение НнВК сократит доходную часть бюджета на 1,5% ВВП. Фискальная ситуация, которая и так сложная, станет еще сложнее. В Украине мы не видим возможностей для реализации этой замены. Какие расходы урезать? На пенсии? На здравоохранение? Введение НнВК выгодно лишь очень ограниченному кругу влиятельных лиц", - сказала она.
По ее словам, страны, которые ввели этот налог, по сравнению с Украиной очень малы и их мало. К тому же, они делали этот шаг вместе с резким сокращением расходной части бюджета.
"Если вы лишаете бюджет значительной части доходов, то выбор у вас вполне логичен: или вы уменьшаете расходную часть, или увеличиваете дефицит, который, как известно, нужно чем-то покрывать. Я обеспокоена НнВК, потому что вижу, как его позиционируют - как элемент стимулирования инвестиций", - заявила Кахконен.
В то же время, по мнению представительницы ВБ, среди крупнейших препятствий для ведения бизнеса в Украине инвесторы называют не налог на прибыль предприятий.
"Следует говорить о других мерах стимулирования, которые помогли инвесторам. Фискальная дестабилизация никому не поможет: ни инвесторам, ни гражданам", - резюмировала Кахконен.
Отметим, в Администрации президента Петра Порошенко, который является инициатором смены налогов, ранее заявили, что налог на выведенный капитал "положительно воспринимается бизнес-средой в целом".
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Источник: korrespondent.net
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