Закарпатские венгры из списка Миротворца начали увольняться - СМИ

Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами, попавшие в "черный список" сайта Миротворец, начали писать заявления на увольнение с занимаемых должностей. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Mukachevo.net.

По данным издания, директор Вариевской ООШ Александр Марку (Береговский район, село Вары/Вариево) написал заявление на увольнение из-за наличия венгерского гражданства. В то же время Марку является и депутатом районного совета седьмого созыва. Вопрос о сложении депутатского мандата пока не поднимается.

"Написали заявления на увольнение и Жанна Цури (главный специалист отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты Береговской РГА) и Ельвира Русин (главный специалист отдела экономического развития и торговли Береговской РГА). Также, по предварительной информации, над аналогичным заявлением раздумывает и директор Гечанской ООШ Бейло Якоб (село Геча, Береговский район), который также по совместительству является депутатом", - пишет издание.

Указанные люди недавно попали в список сайта Миротворец как лица, которые якобы имеют двойное гражданство.

В свою очередь Миротворец рассказал, откуда у него списки закарпатцев с венгерскими паспортами.

"У нас вся база данных Венгрии по паспортам есть. Сложность состояла в том, чтобы выбрать из нее граждан Украины и прогнать через список украинских чиновников на Закарпатье. Но мы с этим справились, разработав методику и соответствующие фильтры", - сообщила редакция сайта.

В редакции скандального сайта уверяют, что эти списки они украли у российских спецслужб в 2015 году.

"Базу эту мы стырили у российских спецслужб еще в 2015 году. Как оказалось, они очень активно работают по Венгрии. К сожалению, паспорта Венгрии, выданные гражданам Украины, после 2015 года в ней отсутствуют, но мы работаем над этим", - подчеркнули в организации.

Ранее сайт Центра Миротворец расширил список владельцев венгерских паспортов до более 500 человек.

Накануне Миротворец опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов. Большинство из них являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В базе ранее оказался и сам Сийярто.

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Источник: korrespondent.net