Майорку объявили "зоной бедствия" из-за наводнения

Правительство Испании приняло решение объявить остров Майорка (Балеарские острова) "зоной бедствия" в связи с наводнением, жертвами которого, по предварительным данным, стали 12 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам заседания Кабмина официальный представитель правительства, министр образования Исабель Селаа, передает в четверг, 11 октября, РИА Новости.

По ее словам, объявление пострадавших районов "зоной бедствия" поможет "обеспечить доступ чрезвычайных экономических мер всем пострадавшим".

"Речь идет о немедленной помощи", - пояснила она.

Напомним, в результате проливных дождей, обрушившихся на Майорку 9 октября, возникло наводнение. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе двое граждан Великобритании и голландка. Еще три человека - пятилетний ребенок и двое граждан Германии - считаются пропавшими без вести.

В спасательно-поисковой операции и ликвидации последствий наводнения принимают участие 800 человек, в том числе военные. Пострадали сотни домов, в среду было перекрыто движение на дорогах, школы были закрыты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net