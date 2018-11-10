Бывший муж Подкопаевой вышел под залог

Бывший муж олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, которого подозревают в государственной измене, вышел под залог. Об этом в четверг, 11 октября, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.
По ее словам, апелляцию перенесли, Нагорный вышел под залог.
"Но апелляция состоится", - сказала Гитлянская.
Как сообщил Нагорный на видео, СБУ обвиняет его в том, что во время Марша мира в Москве в 2014 году он был завербован российскими спецслужбами.
Как сообщалось, за Нагорного внесли залог в размере 538 600 гривен.
Напомним, Печерский суд Киева арестовал с правом залога бизнесмена Тимофея Нагорного. Ему инкриминируют государственную измену.
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Источник: korrespondent.net
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