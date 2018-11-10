Филарет: Синод принял решение о Томосе для Украины

На заседании Синода Константинопольского патриархата в четверг, 11 октября, было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Таким образом сделан первый шаг к созданию поместной церкви.

После этого, как ожидается, представители украинских церквей соберутся на проведение Собора, во время которого будет принято решение об объединении. Помимо этого на Соборе будет избран предстоятель поместной церкви.

В УПЦ КП отметили, что Собор может быть созван в течение нескольких недель.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, Евстратий Зоря опубликовал решение Синода.Источник: https://censor.net.ua/n3090848

Ранее в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

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Источник: korrespondent.net