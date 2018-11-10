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11. 10. 2018

Жертвами наводнений в Италии и Франции стали три человека

Проливные дожди вызвали наводнения в ряде регионов Франции и Италии, в результате стихийного бедствия погибли три человека. Об этом сообщает агентство AFP в четверг, 11 октября.

Согласно сообщению, два человека погибли во французском муниципалитете Сент-Максим, после того, как их автомобиль смыло в море с набережной в ночь со среды на четверг. Их тела нашли водолазы.

Местные власти призвали граждан избегать подземных гаражей и любых других подземных помещений. По данным метеорологов, за сутки в регионе выпала месячная норма осадков.

В четверг на итальянском острове Сардиния погибла 45-летняя женщина. Она ехала в автомобиле возле города Ассемини с мужем и тремя детьми, когда поток воды заблокировал машину. Они разделились, пытаясь убежать, и остальных членов семьи спасли полицейские.

Ранее на Сардинии обвалилась часть моста через реку Санта-Лючия. Из-за мощного дождя река вышла из берегов, что привело к разрушению. За несколько часов до аварии дорогу закрыли. Мост соединял города Кальяри и муниципалитет Капотерра.

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Источник: korrespondent.net

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