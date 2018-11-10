В Одесской обрасти правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины 20 кг каннабиса, 10 кг свежих измельченных наркосодержащих растений и большое количество кустов конопли. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечено, что житель Овидиопольского района по месту своего проживания специально оборудовал помещение, где занимался выращиванием конопли.
"В ходе санкционированного обыска было обнаружено и изъято два пакета марихуаны весом 20 кг, три пакеты измельченных растений весом 10 кг и кусты конопли. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотических средств составляет около четырех миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По данным полиции, изъятое направлено на экспертное исследование. Сейчас правоохранители устанавливают, с какой целью мужчина выращивал и хранил такое большое число наркосодержащих растений.
Cмотрите фотогалерею: В Одесской области изъяли наркотиков на четыре миллиона гривен
По данному факту начато уголовное производство по статьям незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также посев или выращивание снотворного мака или конопли.
Ранее в Житомирской области полиция изъяла у местного жителя высушенный урожай конопли, общим весом почти в 500 кг.
Также сообщалось, что полиция задержала группу наркодельцов, которые выращивали селективные сорта конопли.
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Источник: korrespondent.net
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