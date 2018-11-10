В Одесской области изъяли наркотиков на четыре миллиона гривен

В Одесской обрасти правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины 20 кг каннабиса, 10 кг свежих измельченных наркосодержащих растений и большое количество кустов конопли. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что житель Овидиопольского района по месту своего проживания специально оборудовал помещение, где занимался выращиванием конопли.

"В ходе санкционированного обыска было обнаружено и изъято два пакета марихуаны весом 20 кг, три пакеты измельченных растений весом 10 кг и кусты конопли. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотических средств составляет около четырех миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По данным полиции, изъятое направлено на экспертное исследование. Сейчас правоохранители устанавливают, с какой целью мужчина выращивал и хранил такое большое число наркосодержащих растений.

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По данному факту начато уголовное производство по статьям незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Ранее в Житомирской области полиция изъяла у местного жителя высушенный урожай конопли, общим весом почти в 500 кг.

Также сообщалось, что полиция задержала группу наркодельцов, которые выращивали селективные сорта конопли.

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Источник: korrespondent.net