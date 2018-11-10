В Литве узаконили лекарства с коноплей

В Литве депутаты Сейма в четверг, 11 октября, приняли поправки, которые узаконили медикаменты с содержанием конопли. Об этом сообщает Delfi.

Отмечено, что за поправки к закону о контроле за медицинскими препаратами проголосовали 90 парламентариев, еще трое воздержались.

Предполагается, что коноплю в медицинских целях смогут использовать пациенты с рассеянным склерозом, тяжелой формой эпилепсии, страдающие ВИЧ или СПИДом, а также онкологическими заболеваниями. При этом контроль за лекарствами будет строго регламентирован.

Как ожидается, поправки к закону вступят в силу с 1 мая 2019 года. Сейчас в Литве использование конопли в медицинских целях запрещено.

Ранее парламент Грузии на два месяца отложил обсуждение правительственного законопроекта о легализации конопли в стране.

Также сообщалось, что в Канаде появилась вакансия дегустатора марихуаны.

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Источник: korrespondent.net