Берлин заявил о кибератаках на стратегически важные инфраструктуры

Стратегически важные инфраструктуры Германии подвергаются усиленным кибератакам из-за рубежа. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), обнародованные в четверг, 11 октября.
Как указывается в докладе BSI, с 1 июля 2017 года по 31 мая 2018 года в ведомство поступили 145 соответствующих сообщений от немецких операторов, большинство из них - из сферы инфотехнологий и телекоммуникаций, а также из энергетического сектора. Вероятность успешности нападений на дигитализированные инфраструктуры повышается, поскольку увеличивается число уязвимых мест, инфраструктуры становятся все сложнее, а объем данных возрастает во много раз, отмечают авторы доклада.
По данным германского ведомства по кибербезопасности, количество вредоносных программ уже превысило 800 миллионов - ежедневно добавляются около 390 тысяч новых их вариантов. "Известные семейства вредоносных программных средств непрерывно изменяются, совершенствуются, снабжаются дополнительными вредоносными функциями", - говорится в докладе.
Каждый день, по информации BSI, совершаются кибератаки на правительственные сети, причем наряду с массовыми нападениями, не имеющими определенной цели, проводятся и целенаправленные кампании атак, чаще всего - в виде электронных писем с вредоносными программами. В среднем 28 тысяч таких писем в месяц отлавливаются еще до того, как они попадают в почтовые ящики адресатов.
Ранее пытавшиеся совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге хакеры атаковали и МИД Бельгии.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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