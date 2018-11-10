Появился текст заявления Синода по Украине

Синод Вселенского патриархата на заседании в четверг, 11 октября, принял несколько решений по вопросам украинской церкви. В заявлении, которое зачитал митрополит Галльский Эммануил, говорится о решении продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской Церкви.

Священный Синод подробно обсудил церковные дела Украины в присутствии Его Превосходительства архиепископа Памфилонского Даниила и Преосвященнейшего епископа Эдмонтонского Илариона, Патриарших экзархов Украины, и по итогам обстоятельных обсуждений принял постановление:

1) возобновить уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.



2) восстановить, на данный момент ставропигии Вселенского Патриарха в Киев, один из его многочисленных ставропигии в Украине, которые существовали всегда.



3) принимать и рассматривать ходатайства об обращении Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха на получение таких ходатайств иерархами и другим духовенством от всех автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые лица были канонически восстановлены в своем иерархическом или священническом чине, а их верующие восстановлены в общении с Церковью.



4) отменить юридическую силу Синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило Патриарху Московскому через икономию право рукоположить Митрополита Киевского, избранного духовно-мирянским собранием его епархии, который на любом торжестве будет чествовать Вселенского Патриарха как первоиерарха, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.



5) призывать все вовлеченные стороны избегать присвоения церквей, монастырей и другого имущества, а также любых других актов насилия и возмездия, чтобы мир и любовь Христовы восторжествовали.

Фото: facebook.com/xomenko

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет подтвердил решения Синода по предоставлению Томоса Украине.

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Источник: korrespondent.net