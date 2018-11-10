США запретили полеты F-35 по всему миру

Соединенные Штаты Америки запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин. Об этом со ссылкой на заявление управления совместных программ F-35 Lightning II сообщает в четверг, 11 октября, издание Military Times.
"Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин", - говорится в сообщении.
Предполагается, что специалисты заменят ненадежные топливные трубки в случае необходимости на каждом истребителе. При этом проверка продлится от 24 до 48 часов.
Как отмечается, данное решение было принято после первого крушения F-35, которое произошло 28 сентября в американском штате Южная Каролина. Расследование инцидента продолжается, точная причина аварии пока не называется. Тогда разбилась машина модификации F-35B - с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которая разрабатывалась под нужды морской пехоты.
Еще один инцидент на базе морской пехоты в Северной Каролине, по данным издания, произошел в апреле. Тогда пилоту пришлось экстренно посадить истребитель из-за срабатывания топливного индикатора.
Также сообщалось, что в Московской области 5 октября потерпел крушение истребитель МиГ-29.
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Источник: korrespondent.net
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