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11. 10. 2018

США запретили полеты F-35 по всему миру

Соединенные Штаты Америки запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин. Об этом со ссылкой на заявление управления совместных программ F-35 Lightning II сообщает в четверг, 11 октября, издание Military Times.

"Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин", - говорится в сообщении.

Предполагается, что специалисты заменят ненадежные топливные трубки в случае необходимости на каждом истребителе. При этом проверка продлится от 24 до 48 часов.

Как отмечается, данное решение было принято после первого крушения F-35, которое произошло 28 сентября в американском штате Южная Каролина. Расследование инцидента продолжается, точная причина аварии пока не называется. Тогда разбилась машина модификации F-35B - с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которая разрабатывалась под нужды морской пехоты.

Еще один инцидент на базе морской пехоты в Северной Каролине, по данным издания, произошел в апреле. Тогда пилоту пришлось экстренно посадить истребитель из-за срабатывания топливного индикатора.

Также сообщалось, что в Московской области 5 октября потерпел крушение истребитель МиГ-29.

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Источник: korrespondent.net

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