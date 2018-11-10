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11. 10. 2018

ГПУ передала в суд дело Добкина

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по подозрению народного депутата Михаила Добкина и ряда должностных лиц Харьковской области в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в четверг, 11 октября.

Как сообщается, с целью документирования указанной схемы, которая действовала в 2008-2010 годах, правоохранители провели более 300 допросов, 200 обысков, 70 осмотров, назначили более 50 экспертных исследований.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Харьковского городского совета, в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю, повлекшее тяжкие последствия", - отметили в ГПУ.

Напомним, в июле 2017 года Верховная Рада поддержала представление ГПУ на задержание Добкина, после этого ему было вручено подозрение. 

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Источник: korrespondent.net

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