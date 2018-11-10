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11. 10. 2018

Украина и Молдова договорились о поставках оружия

Украинское госпредприятие Промоборонэкспорт и Министерство обороны Молдовы подписали меморандум о взаимодействии. Это произошло в рамках международной оборонной выставки Оружие и безопасность - 2018 в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба госконцерна Укроборонпром.

Указано, что документ предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники. Также стороны договорились о возможности поставок украинской военной техники Вооруженным силам Молдовы.

Кроме того, в рамках международной выставки 9 октября подписан меморандум между ГК Укроборонпром и компанией Excalibur (Чехия). Документ предусматривает готовность обеих сторон совместно осуществлять научно-техническую и опытно-конструкторскую деятельность, направленную на создание новых образцов военной техники и вооружений.

Ранее компания Спецтехноэкспорт подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Aselsan. Стороны договорились о производстве турецких систем радиосвязи в Украине.

Напомним, в Киеве 9 октября открылась для посетителей специализированная выставка Оружие и безопасность - 2018.

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Источник: korrespondent.net

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