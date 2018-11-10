Визит Трампа обошелся Британии в разы дороже свадьбы принца Гарри

Расходы на безопасность во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию более чем в четыре раза превысили расходы на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает издание Politico, полицейская операция во время трехдневного президентского визита стоила Британии почти 18 миллионов фунтов стерлингов.

Трамп во время визита встретился премьер-министром Британии Терезой Мэй и с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, прежде чем отправиться на свой гольф-курорт в Шотландии.

"Практически каждая силовая структура поддерживала операцию, были развернуты около 10 тысяч офицеров со всей страны, выполняя более 26 тысяч смен", - заявила представительница британской полиции Сара Торнтон.

Она добавила, что массовые протесты против президента США добавили расходов. "Полная стоимость операции все еще просчитывается, но ранняя оценка составляет около 18 миллионов фунтов стерлингов", - сказала Торнтон.

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в полиции заявили, что приблизительная стоимость работы полицейских стоила "от 2 до 4 миллионов фунтов стерлингов".

Напомним, на официальном уровне в Британии встретили Трампа со всеми почестями. Но во время 4-дневного визита в самом Лондоне его почти не было, потому что на улицах его встретили протестами. Активисты были возмущены внутренней и внешней политикой американского лидера.

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Источник: korrespondent.net