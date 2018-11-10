На военной базе в Бельгии сгорел истребитель, есть пострадавшие

Истребитель F-16 Fighting Falcon оказался полностью разрушен из-за взрыва на военной базе в Бельгии. По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.

"Пожар возник во время работ по обслуживанию F-16. Самолет сгорел. Второй самолет получил сопутствующий ущерб", - заявило в своем коммюнике министерство обороны Бельгии.

В том же сообщении отмечается, что два техника были ранены, у них контузия. "Им была оказана помощь на месте. Начато расследование, которое проводит служба ASD (Aviation Safety Directorate)", - уточнило оборонное ведомство.

По неустановленной причине, самолет загорелся на платформе под открытым небом. Расследование призвано определить причину инцидента, которая в данный момент еще не известна.

СМИ отмечают, что самолеты F-16, поставленные бельгийской армии с 1982 по 1991 год, устарели, и правительство приступило к процессу их замены. Вопрос о замене F16 стал одной из наиболее горячих тем бельгийских политических баталий последнего времени.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин.

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Источник: korrespondent.net