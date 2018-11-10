СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.
По данным СБУ, сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета".
"По разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализован доход, который, к тому же, согласно законодательству, не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.
Ранее стало известно, что СБУ в четверг, 11 октября, проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке.
Накануне в столичном офисе IТ и финансовой компании Moneyveo сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева провели обыск.
Вскоре в СБУ объяснили, что обыскивали офис одной из частных кредитных организаций в рамках расследования дела о несанкционированном использовании личных данных граждан Украины.
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Источник: korrespondent.net
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