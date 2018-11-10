В УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха

В УПЦ МП считают решение Константинополя о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви патриарха Макария "абсолютно неправовым". Об этом в четверг, 11 октября, заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент (Вечеря), передает ТАСС.
Он считает, что за это самого Вселенского патриарха Варфоломея следует наказать анафемой.
"Это решение абсолютно неканоническое, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему", - заявил пресс-секретарь УПЦ МП.
Архиепископ Климент подчеркнул, что УПЦ МП не признает решение Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии.
"Мы эти действия не признаем и расцениваем их как действия, направленные на раскол православия в Украине", - сказал он.
Также Климент заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не даст своего согласия на объединение с другими церквями.
По его словам, Московский патриархат "точно не пойдет на такое объединение".
Он добавил, что не очень верит "в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с (патриархом) Макарием".
Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.
Перед этим в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.
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Источник: korrespondent.net
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