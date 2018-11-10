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11. 10. 2018

Порошенко прокомментировал автокефалию

Вопрос предоставления Украине Томоса и автокефалии является вопросом независимости государства и его национальной безопасности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге вечером в четверг, 11 октября.

"Вопрос Томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церковной жизни. Поэтому к нему присоединилось государство. Это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос нашей государственности. Это - вопрос всей мировой геополитики", - подчеркнул президент.

Он добавил, что решение Синода о предоставлении Украине автокефалии означает "падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство".

"Автокефалия - это часть нашей государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних четрыхе лет и, подчеркиваю, будем продолжать и в дальнейшем", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. "Но также гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создать Единую украинскую православную поместную церковь", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что группа епископов УПЦ МП поддержала обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию: "Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания, но обратились своими подписями к Вселенскому патриарху. И это нужно признать".

Ранее Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск к Порошенко относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. 

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Источник: korrespondent.net

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