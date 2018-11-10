РПЦ прокомментировала решение Вселенского Патриахата о Томосе Украине

Русская православная церковь считает действия Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви "легализацией раскола". Об этом в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба РПЦ.

"Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия. Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, что является попыткой разрушения основ православного канонического устройства", - говорится в заявлении.

В РПЦ также добавили, что священный синод Русской православной церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске "даст надлежащую оценку этого деяния".

Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Перед этим в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

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Источник: korrespondent.net