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11. 10. 2018

Ураган Майкл уничтожил базу ВВС во Флориде - Business Insider

База военно-воздушных сил США Тиндалл в штате Флорида сильно повреждена после урагана Майкл. Как сообщает издание Business Insider, скорость порывов ветра достигают 200 километров в час.

На официальной странице военной базы в Facebook появилось сообщение, в котором указывается, что она сильно пострадала, однако точно сказать об убытках пока не возможно. Поскольку оценивать ущерб пока опасно.

Также в сообщении военные отметили, что все самолеты были эвакуированы с Тиндалл на военную базу ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо еще 8 октября. Всем военным был отдан приказ об эвакуации тогда же.

Командование говорит, что не знает, когда можно будет безопасно вернуться в расположение.

На базе Тиндалл несет службу 325-е крыло истребителей Военно-воздушных сил США. Здесь базируются истребители F-22, F-15 и F-35A. Главная задача базы – тренировать пилотов F-22.

Напомним, в американских штатах Флорида и Алабама объявили чрезвычайное положение из-за урагана Майкл.

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Источник: korrespondent.net

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