Томоса нет. Синод согласился дать УПЦ автокефалию

Вселенский патриархат в Константинополе согласился предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Священный синод Константинопольской православной церкви также принял решение отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

В Московском патриархате гневно отреагировали на принятое Константинополем решение, предупредив о катастрофических последствиях. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Автокефалия УПЦ и отмена анафемы Филарета

В Стамбуле на заседании Синода под председательством Вселенского патриарха Варфоломея I "было решено подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви", говорится в официальном заявлении.

Синод постановил "восстановить с этого момента ставропигию Вселенского патриархата в Киеве", а также "принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей".

Одновременно решено лишить юридической силы синодальное решение 1686 года о праве московского патриарха назначать киевского митрополита.

Священный синод также предостерегли от захвата и присвоения церквей, монастырей и других объектов.

Этому заявлению предшествовало двухдневное обсуждение "украинского вопроса". Участники Синода заслушали доклад экзархов Вселенского патриарха в Киеве, которые были назначены в сентябре для подготовки создания в Украине поместной церкви.

Решение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии пока не было принято.

Заявление Вселенского патриархата: полный текст

1. Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2. Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.

3. Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха, чтобы получить петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей.

Таким образом, вышеупомянутые канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их последователи восстановлены в общении с Церковью.

4. Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархии, которая будет отмечать Вселенского Патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви.

5. Обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа могли преобладать.

Следующие шаги

После нынешних решений Константинополя в Киеве должен состояться собор с участием архиереев УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефалььной православной церкви и той части клириков УПЦ МП, которая поддержала просьбу о томосе.

Задача собора - объединить церкви в одну и избрать ее первоиерарха. Только после этого патриарх Варфоломей вручит вновь избранному предстоятелю украинской поместной церкви томос об автокефалии.

Для этого в Украине могут продолжить работу экзархи Вселенского патриархата, которые и организуют этот собор.

Сейчас наиболее вероятным претендентом на пост будущего главы поместной церкви называют нынешнего предстоятеля УПЦ КП Филарета.

РПЦ в 1997 году подвергла его анафеме. Филарет в те годы возглавил часть иерархов УПЦ, отделившихся от РПЦ и приступивших к созданию независимой украинской церкви. Остальные православные церкви мира ее не признавали.

Киев обещает не захватывать храмы

Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Украине Томоса и автокефалии вопросом независимости государства и его национальной безопасности.

Он добавил, что решение Синода о предоставлении Украине автокефалии означает "падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство".

"Автокефалия - это часть нашей государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних четрыхе лет и, подчеркиваю, будем продолжать и в дальнейшем", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью.

"Но также гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создать Единую украинскую православную поместную церковь", - подчеркнул Порошенко.

Президент также сказал, что если кто и будет призывать силой захватить храм или монастырь, то это "московская агентура".

Реакция Москвы

Российская православная церковь назвала решение Вселенского патриархата "легализацией раскола".

"Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

По словам Волкова, РПЦ "будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом" после его решения снять анафему с Филарета.

В УПЦ МП также считают решение Константинополя о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви патриарха Макария "абсолютно неправовым".

"Это решение абсолютно неканоническое, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему", - заявил пресс-секретарь УПЦ МП Климент.

Еще после назначения экзархов Вселенского патриарха в Украину РПЦ частично прекратила церковное общение с Константинополем.

Москва считает, что Константинополь посягает на их каноническую территорию и настаивают, что Вселенский патриарх не имеет права предоставлять автокефалию Украинской церкви.

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Источник: korrespondent.net