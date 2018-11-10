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11. 10. 2018

Вице-президент парламента Швейцарии пострадала из-за взрыва ноутбука

Вице-президент Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) Марина Кароббио пострадала из-за взрыва батареи своего рабочего ноутбука. Как сообщает издание The Local, Кароббио обратилась за медицинской помощью, получив достаточно серьезные травмы.

Сообщается, что из-за неисправности взорвалась батарея в ноутбуке Hewlett-Packard, модель Zbook. Гаджет был предоставлен в рабочее пользование правительством Швейцарии.

Также отмечается, что инцидент произошел за несколько недель до того, как швейцарский парламент должен объявить тендер на поставку новых ноутбуков.

Устройство отправили на исследование экспертам. В зависимости от результатов исследований, будут предоставлены дополнительные рекомендации по использованию устройств.

Глава швейцарского подразделения Hewlett-Packard Адриан Мюллер заявил, что инцидент с Кароббио - первый такой случай, когда батарея взорвалась и нанесла травмы пользователю.

Ранее у пассажира киевского трамвая сгорел мобильный телефон, который он пытался подзарядить от розетки в салоне.

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Источник: korrespondent.net

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