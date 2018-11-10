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11. 10. 2018

В мире от голода страдают 821 млн человек

По данным Немецкой организации помощи голодающим мира (Deutsche Welthungerhilfe), число людей на планете, страдающих от голода и истощения, растет на протяжении последних трех лет и в настоящее время достигло 821 млн человек. Наибольшее число страдающих от голода живут в африканских странах к югу от Сахары, говорится в докладе организации Deutsche Welthungerhilfe, обнародованном в четверг, 11 октября, в Берлине.

В особенности от недостатка продовольствия в целом ряде стран страдают дети. Около 151 миллиона детей во всем мире имеют задержки в развитии, связанные с недостаточным питанием. 51 миллионов детей страдают от истощения, указали авторы доклада.

Самая тяжелая обстановка сложилась в Центральноафриканской Республике, эксперты оценили ее как "крайне тяжелую". Еще в 51 государстве ситуация с недостатком продовольствия оценена как "серьезная" или "очень серьезная". По ряду стран эксперты не смогли подсчитать общее значение "индекса голода", поскольку не имели достаточно данных, при этом в семи государствах также сложилась тревожная ситуация с обеспечением населения продовольствием - в Бурунди, Конго, Эритрее, Ливии, Сомали, Южном Судане и Сирии.

Рост этих показателей на протяжении трех последних лет является "скандалом", заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. По его словам, "у нашей планеты имеется потенциал, чтобы прокормить всех людей". У человечества есть знания и технологии, позволяющие уберечь население всех стран от голода, подчеркнул Мюллер.

Ранее в ООН заявляли, что жители Йемена так голодают, что едят листья.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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