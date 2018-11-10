Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News в четверг, 11 октября.

Ведущие спросили, что он думает о своих возможных конкурентах от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них – сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Джон Керри.

"Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель", – сказал Трамп.

Республиканец Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. Его инаугурации состоялась 20 января 2017 года.

За год президентства Трампа США заняли рекордно низкую позицию в рейтинге глобального лидерства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net