Патриарх УПЦ Филарет: Объединение в Поместную Церковь теперь пройдет быстро

Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет, комментируя решение Синода Вселенского Патриархата о восстановлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, подчеркнул, что теперь «архиереи трех Украинских Православных Церквей имеют все основания для создания единой Поместной Церкви».

Патриарх Филарет напомнил, что анафему на него наложили за того, что он вместе с архиереями выразил законное желание иметь независимую Церковь. Теперь Вселенский Патриархат ее признал недействительной, сообщает risu.org.ua.

«Я обращался к Вселенскому Патриарху признать эту анафему незаконной. Теперь пришло время, когда Синод восстановил мою деятельность и деятельность епископов. То есть Таинства, которые мы совершали, считаются действительными. Такое решение Синода Вселенской Патриархии дает нам возможность объединения с архиереями УАПЦ и УПЦ МП», – отметил глава Киевского Патриархата.

По его словам, после образования УПЦ в Украине будут существовать и другие Православные Церкви, все они будут иметь одинаковые права. Однако та часть УПЦ МП, которая не захочет присоединиться к Поместной Церкви, не будет иметь права называться Украинской.

Патриарх Филарет надеется, что объединение пройдет быстро: «Мы договоримся, когда состоится Собор. Я планирую его созвать в ближайшее время, и это будет Архиерейский Собор. В нем примут участие архиереи Киевского Патриархата, архиереи УАПЦ во главе с митрополитом Макарием, и архиереи Московского Патриархата, которые захотят объединяться. Мы выберем своего Предстоятеля, а дальше, после этого, мы получим Томос об автокефалии УПЦ».

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также прокомментировал официальное заявление.

«Константинопольским Патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от Церкви», — заявил Владимир Легойда.

«Священный Синод Русской Православной Церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске даст надлежащую оценку этого деяния», — добавил он.

По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, апелляция Константинопольского Патриархата к канонической прерогативе рассматривать подобные обращения — это новая теория, поддерживаемая преимущественно самим Константинополем.

Источник: krynica.info