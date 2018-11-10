Константинопольский Патриархат озвучил решение по Украине

Опубликовано решение по статусу Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, принятое прошедшим 9-11 октября в Стамбуле Синодом Константинопольского Патриархата.

В нем говорится:

Священный Синод детально и подробно обсудил церковные дела Украины в присутствии Его Высокопреосвященства архиепископа Даниила Памфилийского и Его Преосвященства епископа Илариона Эдмонтонского, Патриарших Экзархов в Украине, и после широкого обсуждения постановил:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии для Церкви Украины.

2) Немедленно восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая существовала там всегда.

3) Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха получать такие прошения от иерархов и другого духовенства со всех Автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, а их верные были восстановлены к общению с Церковью.

4) Отозвать правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, выданному по обстоятельствам того времени, которым по икономии Московскому Патриарху было предоставлено право поставлять митрополита Киевского, избранного Собором священнослужителей и мирян его епархии, который должен был поминать Вселенского Патриарха в качестве Первоиерарха на любых церковных службах, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Матери-Церкви.

5) Обратиться ко всем сторонам с призывом избегать присвоения храмов, монастырей и другой собственности, а также воздерживаться от любых других актов насилия и мести с тем, чтобы во всем были мир и любовь Христовы.

Источник: krynica.info