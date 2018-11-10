УПЦ МП лишится половины своих приходов - УПЦ КП

После получения Украинской церковью томоса об автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата, считает архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, сообщает Громадське.
Представитель УПЦ КП отметил, что сейчас Московский патриархат насчитывает 12 тысяч приходов и, по его мнению, половина из них присоединится к единой поместной церкви.
"Потом, в перспективе нескольких лет, я думаю, еще где-то две трети от тех, которые останутся, они будут переходить, а в долгосрочной перспективе мы считаем, что в Украине вообще будет существовать, как в Грузии грузинская церковь, в Болгарии болгарская церковь, в Румынии румынская церковь, там нет Московского патриархата, поскольку это аномалия с канонической точки зрения, так же, со временем, когда русская церковь признает автокефалию Украинской церкви, окончательно будет урегулирован этот вопрос. Возможно останется один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском", - сказал Зоря.
Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.
Перед этим в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.
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Источник: korrespondent.net
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