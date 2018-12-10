Мелания Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что по ее мнению, общественность относится к ней крайне несправедливо.
"Я могу сказать, что я самый затравленный человек в мире, судя по тому, что люди говорят обо мне в социальных сетях", - сказал она в интервью телеканалу ABC.
Она отметила, что ее социально-образовательная программа Be best фокусируется на социальных сетях, чтобы информировать детей о стратегии поведения в Интернете.
"Нам надо обучать детей социальному и эмоциональному поведению, чтобы они, знали, как работать с этим, когда вырастут", - сказала Трамп.
Отвечая на вопрос о том, является ли она тем человеком, который полностью контролирует поведение ее мужа - президента США Дональда Трампа, она, усмехнувшись, ответила: "Я хотела бы этого".
"Я даю ему мои искренние советы и высказываю мое искреннее мнение. Потом он делает то, что он хочет делать", - сказала она.
По признанию Трамп, она советовала супругу не доверять некоторым сотрудникам его администрации. При этом она не назвала конкретных имен.
"Что же, некоторые из этих людей не работают в Белом доме" - отметила она.
Она дала утвердительный ответ на вопрос, работают ли в администрации Трампа люди, которым она не доверяет.
Ранее первая леди США заявляла, что не всегда согласна с твитами мужа.
Трамп написал имя жены с ошибкой
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Источник: korrespondent.net
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