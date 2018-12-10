Рынок автобусных перевозок нелегальный на 30-40%

30-40% автобусных перевозчиков в Украине работают в тени. Об этом в эфире канала Громадське сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В первую очередь наши усилия, это не только на российском направлении, а в целом по Украине, нацелены на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков. Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения", – сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, планирует ли его ведомство отменить автобусное сообщение с РФ.

Министр инфраструктуры отметил, что из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок.

Напомним, в середине августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в/из России.

Позже в Киеве заявили, что также хотят прекратить автобусное сообщение с РФ.

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Данные о разрыве ж/д сообщения с РФ засекретили

Источник: korrespondent.net