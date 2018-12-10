Жертвами ДТП с микроавтобусом в РФ стали 13 человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС. ЧП произошло на 647-м километре трассы М-7 Волга между населенными пунктами Лапсары и Карачуры.
Микроавтобус Fiat, следовавший из Канаша в Москву с 21 пассажиром, столкнулся с самосвалом Mercedes.
12 пассажиров умерли на месте, еще один скончался позднее. В больнице остаются семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще одному пассажиру микроавтобуса, как и водителю грузовика, помощь оказана амбулаторно. Детей среди погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Он задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц".
Ранее сообщалось, что в России в результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области погибли, по меньшей мере, 11 человек.
Ребенок два дня бродил вдоль трассы, потеряв родителей в ДТП
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Источник: korrespondent.net
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