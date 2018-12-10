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12. 10. 2018

В Сингапуре запустили самый длительный беспосадочный авиарейс

Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября, сообщает Channel NewsAsia.

Полет будет продолжаться около 19 часов и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира - 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.

На борту находятся 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых может отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.

Отмечается, что Airbus A350-900ULR имеет большие иллюминаторы, высокий потолок и специальное освещение, которое минимизирует джетлаг и стресс от длительного перелета.

Ранее китайский самолет компании Sichuan Airlines с 119 пассажирами на борту и девятью членами экипажа совершил экстренную посадку на западе Китая после того, как в кабине пилотов выпала часть стекла.

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Источник: korrespondent.net

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