В Сингапуре запустили самый длительный беспосадочный авиарейс

Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября, сообщает Channel NewsAsia.
Полет будет продолжаться около 19 часов и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира - 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.
На борту находятся 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых может отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.
Отмечается, что Airbus A350-900ULR имеет большие иллюминаторы, высокий потолок и специальное освещение, которое минимизирует джетлаг и стресс от длительного перелета.
Ранее китайский самолет компании Sichuan Airlines с 119 пассажирами на борту и девятью членами экипажа совершил экстренную посадку на западе Китая после того, как в кабине пилотов выпала часть стекла.
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Источник: korrespondent.net
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